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محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 40 كم من تبطين الترع وضم 7.5 ألف فدان للري الحديث

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:44 ص
مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع
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شاذلي عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور محمد عبد العاطى لإنجاز هذا المشروع بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك  لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الري.

ليساهم ذلك فى خدمة أغراض الري والصناعة ومياه الشرب وهو الذى يأتي في إطار البرنامج الرئاسي لتطوير الريف المصرى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود التى تتكامل مع إعادة بناء وتطوير القرى والنجوع والتجمعات الريفية لخلق واقع جديد وخاصة مشروع تبطين ورفع كفاءة الترع ، بجانب إنطلاق مبادرة " الإنتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث " ضمن محافظات المرحلة الأولى لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

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وفى السياق ذاته،أوضح المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان أنه تم تنفيذ 40 كم من أعمال تبطين تأهيل الترع من إجمالى 210 كم مستهدفة في المرحلة الأولى وباعتمادات وصلت إلى 580 مليون جنيه ، كما أنه سيتم طرح 600 كم من الترع في المرحلة الثانية مما سيساهم فى ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد التسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها وضمان وصول المياه لنهايات الترع .

وأكمل المهندس محمد على أنه تم ضم 7.5 ألف فدان لمشروع الرى الحديث من إجمالى 95 ألف فدان مستهدف دخولهم منذ إنطلاق هذا المشروع منذ شهر بعد إستجابة المزارعين والشركات والجمعيات الحائزة على أراضى زراعية بقرض 5 % ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات بواسطة البنك الزراعى المصرى من أجل ترشيد إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية وتحسين الظروف الإقتصادية للفلاحين وصغار المستثمرين .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أكد على دخول المشروع القومى والحضارى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى لحيز التنفيذ الفعلى على الأرض داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو و إدفو بواقع 20 مجلس قروى أم والتي تتضمن 321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى.
محافظ أسوان: تنفيذ 40 كم من تبطين الترع وضم 7.5 ألف فدان للري الحديث
محافظ أسوان: تنفيذ 40 كم من تبطين الترع وضم 7.5 ألف فدان للري الحديث
محافظ أسوان: تنفيذ 40 كم من تبطين الترع وضم 7.5 ألف فدان للري الحديث
محافظ أسوان: تنفيذ 40 كم من تبطين الترع وضم 7.5 ألف فدان للري الحديث
محافظ أسوان: تنفيذ 40 كم من تبطين الترع وضم 7.5 ألف فدان للري الحديث
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