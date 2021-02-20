حملة تفتيشية بأسوان تضبط 276 علبة دواء جدول ثالث مخدرات .. صور

نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية حملة مكبرة إستهدفت عدد من الصيدليات بنطاق المحافظة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجلة والمحظور تداولها بالبلاد ، كما يأتي ذلك إستمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حمايه المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة والغير مسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الإعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة.





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تم تشكيل لجنه مشتركة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضوية الدكتور مصطفى الأسمر تفتيش المديرية ، وبمرافقة لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأسوان، وبمعاونه كل من حسن إسماعيل ، وصلاح الأمير، ومروة محمد وأمنية أحمد من الجهاز ، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوى بهئية الرقابة الإدارية بأسوان ، وبرفقة لجنة من مفتشى هئية الدواء المصرية بعضوية الدكتور أحمد عماد الدين ، والدكتور كيرلس سمير ، والدكتور محمد جمال.





وقد تم خلال الحملة المرور على صيدليتين ومخزنين غير مرخصين بمدينة أسوان حيث أسفر المرور عن ضبط 276 علبة دواء جدول ثالث مخدرات لحيازتها غير المشروعه ومنها (٦٠٨٥) قرص وكبسولة ، و(١٩) أمبولة ، و(٦) زجاجات ، بجانب ضبط (٦٨) علبه دواء مهربة غير مسجلة بوزاره الصحة ومحظور تداولها بالبلاد منها (١٨٧٧) قرص وكبسولة ، و(٢٤) أمبولة.





كما تم ضبط (١٧)زجاجة ، و( 9 ) علب كريم ، وكذا ضبط (١٠٨)علبة أدوية إجهاض خاصة بالمستشفيات فقط محظور تداولها خارجها بإجمالي(٢١٥٥) قرص ، وضبط(١٠)علب ادويه خاصة بالتأمين الصحي ووزارة بإجمالى(٢١٠) قرص ، وضبط أدوية منتهية الصلاحية بإجمالى (٣٢٦) كبسولة وكيس ، وقد قدرت المضبوطات بحوالي (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف جنيه تقريبآوتم تحريزها ، وتحرير محاضر بالوقائع وإحالتهم للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.





وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم السبت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .





ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.5) كيلو جرام و (100) جرام من مخدر الحشيش ، وألعاب نارية .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 784 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (156) حكم حبس جزئي، و( 31 ) حكم حبس مستأنف، و( 407 ) أحكام غرامات، و( 187 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط 3 جنايات .