الصعايدة الجدعان .. شهد أول نجارة فى الصعيد تعول أخوتها بعد وفاة والديها

العزيمة والإصرار والتحدى شعار دائمًا ترفعه المرأة المصرية بشكل عام والمرأة الأسوانية بشكل خاص ، لتثبت يومًا بعد يوم أنها تتحدى المستحيل لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها .





وفى هذا الإطار وعبر منصة " صدى البلد " نلقى الضوء على سيدة أسوانية عظيمة تحدت المستحيل لتستثمر موهبتها في عمل نافع ومفيد يعود عليها بالخير والنفع أنها أبنة أسوان ومركز إدفو " شهد محمد " والتى لم ترتكن على أحد لرعايتها وأخوتها عقب وفاة والديها ، بل حرصت على توفير فرصة عمل لها تكون مصدر دخل يساهم بدوره في تلبية متطلباتها ومتطلبات أخوتها المعيشية .





امتهنت مهنة العمل في مجال النجارة والدهانات في حالة فريدة من نوعها لكونها إمرأة وأن هذه المهنة تعتبر مهنة شاقة ويمتهنا الرجال ، ولكنها كسرت هذه القاعدة بروح وعزيمة الأبطال لتمتهنها وتكون بذلك نموذجًا فريدًا يحتذى به ، ونرفع لها القبعة فخرًا وإعتزازًا بما تقدمه من مثال مشرف للمرأة المصرية والأسوانية، فبذلك استطاعت أن تكون أول نجارة فى صعيد مصر .





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تقول شهد محمد: "حرصت على استثمار هوايتى في العمل بمجال النجارة والدهانات للأثاثات، وأستعين بالفيديوهات على شبكة الإنترنت لإكتساب المزيد من الخبرة في هذا المجال ، وأن هذه الهواية أصبحت مصدر دخل وخير لى ، وبطبيعة حياة أهل القرى في القرية المصرية أنهم أبدوا استغرابهم على أمتهانى هذه المهنة ، والكثير منهم يأتى لزيارتى في ورشة عملى ليشاهدونى وأنا أقوم بأعمال النجارة المختلفة ودهان الأخشاب حيث أننى أستعين في عملى بالعفش المستعمل من غرف النوم والدولاب والآسرة ، وغرف نوم الأطفال وأقوم بإعادة تأهيلهم وتنفيذ أعمال التجديد لها لتكون هذه الأثاثات جديدة ومبهرة وجاذبة للزبائن .





وأكدت شهد محمد أنها وهبت نفسها لرعاية أخوتها ، وأنها تعمل في ظروف صعبة صيفًا وشتاءًا ،متابعة:"أقوم يوميًا ببدء عملى فى الورشة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ، ثم أتوجه إلى المنزل لأقوم بتحضير وجبة الغداء لأخوتى ، وأقوم بإعطائى ساعة راحة ، ثم أتوجه مرة أخرى للورشة وأستمر فى العمل حتى الساعة السادسة مساءًا ، وهذا يتم بشكل يومى ، ولكن إذا جاء أحد الزبائن فى الفترة المسائية وأحتاج للتوجه للورشة لمشاهدة ما تم تنفيذه من أعمال له فيما يخصه لدى من أثاث سواء أعمال نجارة أو دهانات فإننى أتوجه معه ".





وأشارت - بطلة المستحيل - إلى أنها تعمل فى 3 اتجاهات وهم التسويق لمنتجاتها حيث تعتمد فى عملها فى مجال النجارة على المستعمل من الأجهزة المنزلية للأثاثات المختلفة منذ 7 سنوات ، وتقوم بالبيع والشراء لوحدها وبمفردها ، أما الجانب الثانى فيتمثل في قيامها بدهان ما يوجد لديها من أعمال نجارة من العفش المستعمل وتقوم بإعادة هيكلته ليكون بشكل جمالى جديد ومبهر ويجذب الزبائن من مختلف الأماكن للإقبال عليه وشراؤه ، وتتمنى وتأمل فى التوسع فى مشروعها ليرى النور بشكل أكبر من خلال الأجهزة المعنية .





وتقدمت البطلة الأسوانية " شهد " بخالص الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى زرع لدينا روح التحدى والإرادة والعزيمة وتحدى الصعاب ، مضيفة :" الرئيس قالها أننا نتحدى الصعب ، فكانت كلماته حافزًا لنا ، ولازم الكل يضع يده فى يد الرئيس السيسي وأى حد يمد يده على مصر تنشل أن شاء الله ، لأن الرئيس السيسى عمل كتير لمصر ، وليس هناك صعب وأى مصرى يستطيع تحدى الصعوبات ، وتحيا مصر وتحيا مصر ، وأنا على أستعداد أشتغل وأعمل فى أى حاجة وأتحدى الظروف الصعبة بتحدى وعزيمة لتوفير حياة كريمة لي ولأخوتى" .





كما تقدمت أبنة أسوان - متحدية المستحيل - بالشكر الجزيل لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية على وقوفه بجانبها وبجانب أخوها ، مؤكدة أن مصرنا الحبيبة عظيمة ورجالها عظماء .