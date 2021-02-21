من بينها الصحراوي الغربي .. برلماني: مقرر الانتهاء من 28 كوبري ومحورا بشبكة طرق الصعيد

قال النائب مصطفي محمود عضو لجنة النقل، إنه هناك تطور ملحوظ بجودة الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية إلي محافظات الصعيد ويأتي ذلك حرصا من القيادة السياسية علي عمل نوع من الشمولية في توزيع المرافق المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات وأيضا لتقليل البعد الجغرافي مع القاهرة وضواحيها.









وطالب " مصطفي محمود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة توجيه الدعم لمحافظة قنا حيث تعد الأقل من محافظات الصعيد في عدد الكباري والمحاور، لافتة إلي إنه بالفترة السابقة تم إنشاء كوبري مدينة قنا وكوبري مدينة قنا الجديد وجاري العمل علي "كوبري الرياح"، فضلا عن الأقصر أيضا وذلك باعتبارها مقصد سياحي عالمي هام .









و لفت عضو مجلس النواب، أن الدولة خصصت ما يقرب لـ19 مليار جنيه ميزانية لصالح تنمية طرق الصعيد، كما أن العمل بالمرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بدأ بالفعل ويتم وفق توجيهات الرئيس بعمل مسافة 25 كم بين كل محور والثاني وتكاد تكون أقل من ذلك.









وجاء ذلك بعد أن تفقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل- عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات بالوجه القبلي حيث تابع الوزير يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من أعضاء مجلس النواب بديروط التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حـارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7مليار جنيه وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 86%.









صرح وزير النقل بأن المحور يشمل 13 عمل صناعي ( 10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ ) ) منها عدد(2) كوبري رئيسي وهي (كوبرى أعلي نهر النيل - كوبرى أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول، حيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.





وشدد خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.









وأكد الوزير على هامش جولته أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء عدد 7 محاور وهي ( طما – جرجا – بني مزار - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجاري تنفيذ عدد 5محاور وهي (ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج ) وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور وهي ( منفلوط – شمال الأقصر ) بالإضافة الى استكمال محوري طما وجرجا من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي اعتبارا من خطة العام المالي القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.





وأضاف أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.





بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي حيث تفقد أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية بطول 52 كم في المسافة من ديروط حتى المنيا حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات اسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا و2 حارة خرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار وإنشاء عدد 5 أنفاق وحيث تم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلي ديروط إلى 8 شركات لتنفيذ اعمال الاتربة و5 شركات لتنفيذ أعمال الرصف.





وبعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم التي بلغت نسبة تنفيذها 96.5 % والتي تشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كباري و16 نفقًا.





ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وان يتم تسوية مسافة 50 مترا على على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية.





كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.





وأضاف أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.





جدير بالذكر أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، لافتًا إلى أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 96.5٪ ،والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم وأن نسبة تنفيذها 22 % لأعمال الاتربة والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكي بطول 325كم ، و المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم ، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100كم.







