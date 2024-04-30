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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة الفائز بجائزة البوكر: الاحتلال عزله في حبس انفرادي ولم يعلم بفوزه

الأسرى
الأسرى

أكدت  أماني خندقجي، شقيقة الاسير باسم خندقجي، الفائز بجائزة “البوكرالعربي”،  أنها سعيدة للغاية  بفوز شقيقها  بالجائزة معلقة “شقيقي لم يعلم بفوزه بجائزة البوكر، والاحتلال الإسرائيلي عزله في حبس انفرادي منذ 7 أكتوبر”.

 

وقالت  أماني خندقجي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه  لا يوجد أي تواصل مع باسم، والصليب الأحمر خذلنا جدا في التواصل معه، مؤكدة أن 
لافتة  أن شقيقها  معتقل منذ 20 عاما، وأن سعادتها لا توصف بفوزه بالجائزة، وهذه فرحة لفلسطين والعالم العربي.

 

وتابعت  شقيقةالاسير باسم خندقجي، أن شقيقي حكم عليه بـ3 مؤبدات، وتم اتهامه في عمل المقاومة. والسجان جبان، والصحافة الإسرائيلية تحرض على شقيقي باسم.

أماني خندقجي الاسير باسم خندقجي جائزة البوكر لاحتلال الاسرائيلي حبس انفرادي الصليب الاحمر

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