زاهي حواس: لا دليل أثري على وجود موسى في مصر.. وداعية: القرآن أهم من الحفريات

أثارت تصريحات الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، جدلا كبيرا التي نفى فيها وجود أي دليل ملموس في الآثار يدعم وجود بني إسرائيل في مصر.

وأشار حواس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «المحور»، إلى عدم وجود دليل في الآثار يثبت وجود سيدنا إبراهيم أو موسى على أرض مصر، موضحًا أن تلك الأدلة يجب أن تكون مدعومة ببردية أو نقش يتحدث عن أحد أنبياء الله.

وأكمل: «كل ما يقال عن سيدنا موسى وفرعون موسى مجرد تكهنات على مستوى الآثار، حتى الكتب السماوية لم تحدد من هو فرعون موسى، أنا أتحدث عن الناحية الأثرية فقط».

من جانبه، رفض الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والإمام والخطيب بالأوقاف، تصريحات الدكتور زاهي حواس، مؤكداً أن الآيات القرآنية التي أكدت وجود سيدنا موسى وأخيه في مصر أهم من الحفريات.

واستدل الجمل، في تصريح خاص، بقول الله تعالى: (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا) وبقوله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ).



وتابع: إن كل العلماء فى شتى الأمصار يعرفون أن الله ذكر فى القرآن خروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى من مصر.



ولفت إلى أن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- تزوج من أمنا هاجر المصرية وأنجب منها سيدنا إسماعيل جد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الحديث الشريف.