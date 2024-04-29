زاهي حواس: لا يوجد دليل أثري على وجود سيدنا موسى في مصر

أكد زاهي حواس عالم الأثار المصري، أنه مسلم يؤمن بوجود سيدنا موسى في مصر لكن كعالم أثار لا توجد أي أدلة تثبت وجود سيدنا موسى في مصر.

وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المصري القديم كان عامل برنامج كي يكون الملك إله وهذا البرنامج مكنش فيه أنبياء مطلقا".

وأضاف زاهي حواس:" اكتشفنا من الأثار المصرية حوالي 30 % فقط ومازال هناك 70 % من الأثار تحت الأرض ومن المحتمل أن يتم اكتشاف في المستقبل معلومات جديدة ترتبط بوجود سيدنا موسى في مصر ".

وتابع زاهي حواس:"أتحدث من وجهة نظر علمية منطقة ولا أتحدث من منظور ديني إطلاقا".