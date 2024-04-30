مفاجأة صادمة في التقرير الطبي النهائي لطبيبة التجمع تسنيم بسطاوي.. مستند

حصل موقع صدى البلد على نص التقرير النهائي للمجني عليها تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع والتي لقيت مصرعها اثر حادث في التجمع الخامس.

وجاء نص التقرير كالآتي ": بتوقيع الكشف الطبي على تسنيم عزت بسطاوي طالبة الطب وجد انها تعاني من اضطراب من درجة الزمن وتعاني من نزيف بالمخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمعية، وقد اجرى له فحوصات وكسور متعددة بعظام الوجة وجرح قطعي اعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظمة الفقر وكسر في عظام الحوض.

وكشف التقرير الطبي أنه، تم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

قالت أمل أصلان محامية تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع، أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

وأكدت، محامية تسنيم بسطاوي، طبيبة التجمع، أن النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنح لنظر القضية في اتهام شخص باصطدام موكلتي ووفاتها متأثرة بإصابات كسور في أنحاء الجسد وكسور في الجانب الشمال وكدمات في الوجه.



و حصل موقع صدى البلد على نص اقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت اقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: اسمى عبد الله احمد عصام الدين، طالب ومقيم / فيلا ۱۸ ا ل كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك منهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها / تسنيم عزت بسطاوى وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق ؟

ج محصلش

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح ٢٠٢٤/٢/١٢ حوالي الساعة ١٠ بالليل انا ماشي بالعربية بتاعتى رقم طص / ٤٣٨ عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في اقصى الشمال واتفاجئت وانا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وانا حاولت افاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت اصابتها وانا وقفت علطول ونزلت علشان اطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالاسعاف وجات اخدتها والشرطة جات واخدوني واخدو العربية وجابونى على القسم وانا كلمت حد من اهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها وانكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوى وعملوا المحضر وجابوني على هنا انهاردة ودا كل اللي حصل

س متى و اين حدثت تلك المصادمه؟

ج الكلام ده امبارح ۱۲-۲-۲۰۲ عند تقاطع شارع الجزيرة بالتسعين الجنوبي التجمع الخامس الساعة حوالي ۱۰ بالليل

س ما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر ؟



ج كنت مروح على بيتى في التجمع الأول

س: من كان برفقعك ؟

ج كنت لوحدي .

س وما هي السرعه التي كنت تقود بها السيارة الفة البيان؟

ج: انا كنت ماشى على سرعة بطيئة خالص علشان كنت خارج من الملف

س وما هي حاله الضوء والرؤيه بالطريق؟

ج الرؤية واضحة علشان علشان في أعمدة انارة.

س وهل كان الطريق ممهد للسير عليه؟

ج ايوة كان ممهد .

س وما هي عدد حارات الطريق؟

ج هو كان ٤ حارات تقريباً.

س صف لنا مكان وقوع الحادث؟

ج هو طريق أسفلتي مكون من أربع حارات وانا كنت بلف من الملف اللي في تقاطع شارع الجزيرة

س وما هي وجهتك اثناء قيادتك السيارة الرقيمة ط ص ١ ٤٣٨ ؟

ج انا كنت قادم من شارع التسعين الجنوبي قدام تقاطع شارع الجزيرة اتجاه الجامعة الأمريكية س وما هي المسافة التي كانت تفصل فيما بينك وبين المصابة تسنيم عزت بسطاوى ؟

ج هي كانت حوالي ۱۰ متر .

س وما هي الحالة التي ابصرت عليها المجنى عليها لأول وهلة ؟

ج: هي كانت ماشية يتعدى الطريق وانا كنت ماشى في اقصى الشمال علشان كنت هلف من اليوتيرن وكانت ماشية بسرعة وانا اتفاجئت بيها يتعدى من العربية اللى كانت على يميني واترددت وانا حاولت افاديها ومعرفتش وحصلت اصابتها

س وهل من ثمة إصابات نتجت لقمة شخص من جراء ذلك الحادث؟

ج ايوة.

س: وما هي طبيعة تلك الإصابات تحديدا؟



ج: هو كان في جروح في وشها ومعرفش باقى الإصابات اللي فيها علشان انا مروحتش معاها المستشفى والشرطة اخدتني

س: وهل كان بإمكانك تفادى وقوع ذلك الحادث؟

ج: لا

س وما الذي حال دون ذلك ؟

ج علشان هي كانت بتعدى الطريق وماشية بسرعة وانا اتفاجئت بيها قدامي.

س: ما الذي نتج عن تلك الحادث؟

ج هو تلفيات في العربية بتاعتى واصابة المصابة .

ص وما هي طبيعه تلك التلفيات؟

ج عبارة عن كسر الزجاج الامامى وكسر الاكصدام وكسر بالمرأة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الامامي الأيمن وتطبيق بالكبوت

س: وملك من السيارة الرقيمة ط ص ١ ٤٣٨ ؟

ج هي ملكي

س وهل قمت بمساعدة المجنى عليها عقب وقوع تلك الحادث ؟

ج ايوة

س وما هي طبيعة تلك المساعدة؟

ج انا بعد الحادثة علطول وقفت العربية ونزلت علشان اطمن عليها واتصلت بالاسعاف علطول

س وما هي الحالة التي كانت عليها عقب الحادث ؟

ج هي كانت واقعة على الأرض وفى جروح في وشها نتيجة الحادثة.

س والى اى ميتشفى تم نقل المصابة تسنيم عزت بسطاوى؟

ج هي اتنقلت المستشفى الجوى وانا كلمت حد من اهلى علشان يتابع حالتها.

س وهل توجه ثمة شخص للمصابة؟

ج ايوة اخويا راحلها ومتابع حالتها ومتكفل بكل المصاريف اللى هتصرفها في المستشفى لحد ما تتماثل للشفاء

س: ما قولك بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فيه ٢٠٢٤/٢/١٢ " تلوناه عليه تفصيلا "

ج: انا مكنش قصدي.



س..وما حدث بعد ذلك؟

ج: هو انا بعد الحادثة انا وقفت العربية علشان اطمن على المصابة والشرطة جات وانا واقف اخدوني واخدوا العربية على القسم

س وهل القائم بضبطك قام بتفتيشك؟

ج ايوة.

س: وما الذي اسفر عنه ذلك التفتيش ؟

ج هما اخدوا الرخص بتاعتى والبطاقة .

س: هل سبق اتهامك في قضايا مماثله؟

ج: لا.

س: هل لديك سوابق؟

ج: لا.

س انت متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها / تسنيم عزت بسطاوى وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج محصلش



وفي نهاية التحقيق، طلب دفاع المتهم اخلاء سبيل موكله باي ضمان تراه النيابة حيث ان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى عليه من الهرب.

وقدم دفاع المتهم حافظة مستندات تحوي على ورقة عبارة عن إيصال استلام مبلغ ثمانية عشر الف واحدى عشر جنيه مصري لمستشفى الجوى تحت حساب المريضة تسنيم عزت بسطاوى

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم / عبد الله عصام الدين من ديوان القسم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيها.

كما كلفت النيابة أحد المهندسيين الفنيين بوحدة المرور المختصه بالانتقال لاجراء المعاينة اللازمة على السيارة الرقيمة ط ص ا ٤٣٨ لرفع بصمتي الشاسيه والموتور لبيان مدى صلاحيتها الفنية من حيث القيادة وكذا بيان مدى سلامة الات التنبيه والمكابح والمصابيح وعما اذا كان يعملان بشكل جيد من عدمه على ان يعد تقرير فني يعرض علينا في حينه رابعا: عقب تنفيذ البند السابق تسلم السيارة الرقيمة ط ص : ٤٣٨ لمالكها من ديوان القسم بالايصال الدال على ذلك ما لم يكن لجهه المرور مانع



تفاصيل المحضر

البداية عندما تحرر محضر رقم ١٩٥٤ لسنة ۲۰۲٤ جنح التجمع الخامس وبمطالعته تبين انه محرر بمعرفة امين الشرطة سامى بسيوني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ الساعة ١١.٥٠م والثابت به حيث ورد له تقرير محرر بمعرفة النقيب حمدى جمعه رئيس الدورية والشامل فحص بلاغ مصادمة ومصاب بشارع الجزيرة من شارع التسعين دائرة القسم اتجاه الجامعة الأمريكية.

وبالانتقال لمحل البلاغ تبين انه حال سير السيارة رقم ط ص / ٤٣٨ ماركة بي ام دبليو كحلي اللون والتراخيص سارية وبها تلفيات عبارة عن كسر الزجاج الامامي وكسر الاكصدام وكسر بالمرأة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الامامي الأيمن وتطبيق بالكبوت قيادة المدعو / عبد الله احمد عصام الدين محمد احمد موالید ۲۰۰۵ طالب ومقيم فيلا ۱۸ كمبوند مون فالي التجمع الأول القاهرة قومى رقم ٣٠٥٠٨٠٣٠١٠٠٤٣١ اصطدم بالمدعوة / تسنيم عزت بسطاوى منصور مواليد ۲۰۰۰ طالبة بكلية الطب البيطرى جامعه القاهرة ومقيمة ۱۷ ش الدوران - حدائق شبرا الساحل القاهرة قومى رقم ٣٠٠١١٢٢٠١٠٠٢٦٦ مصابة باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجوى قبل الوصول وذلك حال عبورها الطريق بمحل البلاغ وقام بالتحفظ على السيارة وقائدها والتوجه لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم وبسؤال المتسبب استدلالا قرر بانه اثناء سيره بالسيارة تفاني بسيدة تعبر الطريق مسرعة وحاول مفاداتها ولم يتمكن مما تسبب في اصطدامها وحدوث أصابتها وانه قام بالتوقف واتصل بالاسعاف وتم نقلها لمستشفى الجوى.