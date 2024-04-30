وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب: مصر بلد القرآن وستظل خادمة كتاب الله

شهد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساء اليوم الاثنين، مجلس ختام الختمة المرتلة للقرآن الكريم بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، حيث عُقدت الجلسة الختامية للجزء الأخير من القرآن الكريم بحضور: القارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ/ طه النعماني، والقارئ الشيخ/ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم، والقارئ الشيخ/ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ/ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي، والقارئ الشيخ/ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ/ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الدكتور/ ماهر الفرماوي، وبحضور الأستاذ/ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والأستاذ/ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والأستاذ/ محمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتي، والأستاذ/ أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والأستاذ الدكتور/ محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري سابقا، وجمع غفير من رواد مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بالقراء والحضور الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يجزي القراء والحضور جميعًا خير الجزاء ، مؤكدًا أننا جميعًا في خدمة كتاب الله، وأن مصر هي بلد القرآن الكريم وستظل بإذن الله تعالى، وسنتوسع بإذن الله تعالى، حيث أطلقنا منذ عام تقريبًا مراكز تلاوة القرآن الكريم باسم السادة القراء، كما توسعنا وأضفنا إليها قراءات القرآن الكريم، فصارت تعلم بقرائتي حفص وورش، وسنتوسع في باقي القراءات بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى مجالس الإقراء التي يقوم بها السادة القراء بعد صلاة الفجر، فضلًا عن مقرأة الفجر التي أطلقناها في المساجد الكبرى، فضلًا عن ختمات القرآن الكريم في معظم مساجد مصر، مع الاهتمام بالمسابقات القرآنية المتعددة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عنايته وإكرامه للقرآن الكريم وحفظته وأهله، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يكون له عونًا وناصرًا ومعينًا وأن يوفقه إلى طاعته وما يرضيه.

وفي نهاية الختمة سلم وزير الأوقاف بطاقة عضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم لعدد من كبار القراء والمبتهلين.