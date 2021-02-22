ضبط 11 طن فول وأرز مجهول المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.





وأسفرت الحملات عن ضبط 11,25 طن "فول – أرز" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش وا لتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.





كان ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



