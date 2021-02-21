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الصحة تكشف السبب الرئيسي في انخفاض إصابات كورونا في الموجة الأولى والثانية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه لا بد من الحذر  الشديد خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن التباعد هو طوق النجاة في الفترة الحالية.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الأحد :"التزامنا لابد أن يزيد شويتين وهذا الالتزام طوعي لحب الأسرة والآباء والأبناء ونحافظ على أهلنا.

وأكمل رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن كل مرحلة ولها متطلبات ونحن في وقت جائحة والتباعد مهم بمسافة لا تقل عن متر واحد على الأقل عن الغير، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة سبب رئيسي في انخفاض نسبة الإصابات في الموجة الأولي والثانية.

وأكد أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في غاية الأهمية، مضيفا أن هناك تحدي في فصل الشتاء ولا بد من تجديد الهواء في المنزل وأي مخالطة للتجمعات يستوجب ارتداء الكمامة.

وتابع رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة المصرية، أننا مقبلين على مواسم اجتماعية في عيد الأم، وهذا الأمر يعد خطرا كبيرا يتطلب الالتزام بالكمامة بشكل قوي بالإجراءات الاحترازية.


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