مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة 8 ركاب، على الطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف.





تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة أجرة على الصحراوى الشرقى أمام نفق أبو صالح نطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات.





ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الوفيات والمصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.



