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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:58 ص
انقلاب سيارة ببني
انقلاب سيارة ببني سويف
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محمد عبدالحليم
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة 8 ركاب، على الطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة أجرة على الصحراوى الشرقى أمام نفق أبو صالح نطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الوفيات والمصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى عبد الستار يونس على 62 سنة كفر الدوار البحيرة، مجهول الاسم جثث هامدة تم إيداعهما مشرحة المستشفى كما استقبل المستشفى ماهر رجب محمد 43 سنة كفر الدوار البحيرة  مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، سعيد أيمن عبد القادر 14 سنة كفر الدوار البحيرة مصاب باشتباه كسر الساق الأيسر، يونس على طه 16 سنة كفر الدوار البحيرة مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر.
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