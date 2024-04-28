حنان الحسيني تقدم نصائح "جو هيلثي" على قناة صدى البلد.. الثلاثاء

يذاع برنامج "جو هيلثي" تقديم الدكتورة حنان الحسيني على قناة "صدى البلد" بدلا من قناة صدى البلد٢، وذلك بداية من يوم الثلاثاء القادم.

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، أن البعض يعاني من السمنة الموضوعية وهي السمنة الموجودة في مناطق معينة من الجسم سواء في منطقة الذراع أو منطقة المعدة وبروز "الكرش".

وقالت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج ""جو هيلثي"، عبر فضائية صدى البلد ، إن تراكم الدهون في منطقة البطن، تحدث بسبب تناول المشروبات الغازية، أو انها تحدث للسيدات بعد الولادة، أو اضطرابات في الهرمونات، أو التهاب القولون.

وأوضحت مقدمة برنامج “جو هيلثي”، أن إنقاص الوزن بدون ترهلات في الوجه وبدون ترهلات وبدون السيلوليت في الأرداف وبدون الرجوع في الوزن مرة أخرى بعد الانتهاء من الكورس.