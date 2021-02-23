تعزيز صحة القلب.. أبرز الفوائد الصحية للمريمية.. شاهد

تعد المريمية واحدة من الأعشاب العطرية المعمرة التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية وتستخدم في تصنيع الأدوية، ولها فوائد عُرفت واستخدمت منذ القدم، فتحتوى على خصائص مضادة للالتهابات،و على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم، و إصلاح الخلايا التالفة.. .. فى هذا التقرير سنتناول أبرز فوائد المريمية وفقًا لقناة "العربية" .





- تقليل نسبة السكر فى الدم لمرضى السكري من النوع الثاني.





- التقليل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.





- تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول فى الدم.





- مضاد للالتهابات والحساسية وطارد للطفيليات والفطريات.





- يساهم فى علاج مشكلات الطمث واعراض سن اليأس.



