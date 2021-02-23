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فن

أنغام تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلنت الفنانة أنغام إحياءها حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكي بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس، وذلك عبر حسابها على تويتر. 


 كانت قد أعربت انغام عن سعادتها بعد تلقيها مكالمة من الفنانة نبيلة عبيد وكتبت من خلال حسابها بموقع تويتر "صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من اجمل ست في الدنيا #نبيله_عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي".


وأضافت انغام: "مكالمة دافيه وجميله زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبله نجمة مصر الأولى .. بحبك". 


حرصت الفنانة أنغام، على زيارة مستشفى "الناس" واللعب مع الأطفال وإعطاء الهدايا لهم.


نشرت أنغام بعض الصور من زيارتها للمستشفى عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام" وعلقت قائلة: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى الناس للأطفال وتشرفت بلقاء السيدة العظيمة د.أنيسه حسونه، وتشرفت بلقاء طاقم الأطباء وطاقم التمريض القائمين على رعاية أطفالنا مرضى القلب، ولن أخفي انبهاري بما شهدت من مستوى غير عادي من التجهيزات المحافظة على أدق التفاصيل لخدمة الطفل المريض مائة بالمائة مجانًا .. مستشفى الناس.".


يذكر أن أنغام،  تحضر في الوقت الحالي لطرح عدد من الأعمال الغنائية الجديدة.
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