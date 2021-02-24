القطاع المركزي: دورنا يشمل إيجاد حلول للمتعثرين في المشروعات المختلفة

قال المهندس محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفرع جهاز تنمية المشروعات: إن هذا الجهاز هو الجهة الرسمية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر .





وأضافت محمد عبد الملك ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن الجهاز مسؤول عن وضع استراتيجية قومية على مستوى الجمهورية لتطوير هذا القطاع.





وأشار إلى أن القطاع عان كثيرا خلال العقود الماضية من مشاكل خاصة بأصحاب المشروعات من حيث التراخيص والتمويل والمشروعات الموجودة فى القطاعات غير الرسمية.



