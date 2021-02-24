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رياضة

حارسة يد الأهلي: نتسلح بروح النادي.. ولدينا إصرار على حصد بطولة كأس مصر لليد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت أمنية خالد، حارس مرمى الفريق الأول لسيدات اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق نجح في تقديم مستوى جيد خلال مباراته أمام الطيران في كأس مصر أمس الثلاثاء، وهو يسير بخطى جيدة في مشورا البطولة التي يسعى لحصد لقبها.

وقالت أمنية ،إن فريق سيدات اليد نفذ كافة تعليمات الجهاز الفني خلال المباراة، وتسلح بروح الأهلي، ونجح في حسم اللقاء لصالحه، والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وأضافت: «لدينا دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات هذا الموسم، وتعاهدنا جميعا على بذل أقصى مالدينا؛ من أجل حصد كافة الألقاب لإسعاد جماهير النادي».

وتوجهت أمنية خالد بالشكر للجهاز الفني بقيادة كابتن يحيى يوسف، على الجهود التي يبذلها في إعداد اللاعبات بدنيا وذهنيا، والثقة التى يمنحها لجميع عناصر الفريق ومشاركتهم جميعا في مختلف المباريات.
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