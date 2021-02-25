ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليلى بنس: فخورة بالاهتمام المصري تجاه ما وصلت إليه.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:05 م
ليلى بنس
ليلى بنس
Advertisements
محمود محسن
قالت ليلى بنس مستشار إدارة الثروة والتخطيط المالي، والتي اختيرت كأفضل مستشاري إدارة الثروات في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها مسرورة بالاهتمام المصري تجاه ما وصلت إليه وحققته.

وأضافت ليلى بنس خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد: "مهما وصلنا هنا مش زى ما نكون في مصر.. بلدي فخورة بيا ودي حاجة كبيرة ومبسوطة بيها.. كنا نعاني أوضاعا صعبة بعد نكسة 1967 فاضطرت عائلتي إلى السفر لأمريكا"، لافتة إلى أنها بدأت حياتها في ولاية نيويورك.

وتابعت مستشار إدارة الثروة والتخطيط المالي: عملت منذ صغري ووالدتي عملت بعد فترة 1967 وهذا علمنى الاعتماد على نفسي.

وأشارت ليلى بنس إلى أن هناك مصريين ساعدوا عائلتها عندما جاءت إلى أمريكا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب ترامب يصل إلى الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن

الهجرة تهنئ المصرية ليلى بنس لتصدرها قائمة "فوربس" كأفضل مستشاري إدارة الثروات في 2021 بالولايات المتحدة

2 بليون دولار.. ليلى بنس تكشف سر تصدرها لـ فوربس

ليلى بنس متصدرة قائمة فوربس: تعلمت من أمي حب مصر.. فيديو

ليلى بنس تكشف عن سبب سفرها إلى أمريكا مع عائلتها ..فيديو

عاشقة مصر.. كيف وصلت ليلي بنس الى أفضل مستشارة إدارة ثروات بأمريكا

ترشيحاتنا

تتعلق بـ سد النهضة.. رسالة خاصة من رئيس الاتحاد الافريقي إلى مجلس السيادة السوداني

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

محبون كُثر وأرقام على قبره.. 4 لقطات من إحياء الذكرى الأولى لوفاة مبارك

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة لطلاب المدارس الدولية ومدارس stem

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب