ليلى بنس: فخورة بالاهتمام المصري تجاه ما وصلت إليه.. فيديو

قالت ليلى بنس مستشار إدارة الثروة والتخطيط المالي، والتي اختيرت كأفضل مستشاري إدارة الثروات في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها مسرورة بالاهتمام المصري تجاه ما وصلت إليه وحققته.





وأضافت ليلى بنس خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد: "مهما وصلنا هنا مش زى ما نكون في مصر.. بلدي فخورة بيا ودي حاجة كبيرة ومبسوطة بيها.. كنا نعاني أوضاعا صعبة بعد نكسة 1967 فاضطرت عائلتي إلى السفر لأمريكا"، لافتة إلى أنها بدأت حياتها في ولاية نيويورك.





وتابعت مستشار إدارة الثروة والتخطيط المالي: عملت منذ صغري ووالدتي عملت بعد فترة 1967 وهذا علمنى الاعتماد على نفسي.



