أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة يقترب من الانتهاء.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا من مراحل بناء عدد من المباني بينها البرج الأيقوني الذي يتم تنفيذه بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.









وكانت ابرز الصور، الخاصة بالبدء في تشطيبات الواجهات الخارجية لأحد الأبراج، والمباني السكنية والإدارية، وفي إطار تنفيذ رؤية الدولة "مصر 2030".









قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع عملاق يتم تنفيذه علي أرض مصرية.









وأضاف "عمرو"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة"، أن البرج سيكون الأطول في أفريقيا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ما يقرب 300 متر، وعلى وشك الوصول إلى 400 متر قريبا.









وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ هذا المشروع بالشراكة مع أكبر شركة تنفيذ مشروعات ناطحات سحاب في العالم وهي الشركة الصينية، موضحا أن استثمارات المشروع تصل إلى 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه علي مدار 3 سنوات، مردفا أنه تم تنفيذ 60 دورا بالبرج الأيقوني.









وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن العالم كله ينظر إلى العاصمة الإدارية بمنتهي الاحترام والتقدير وتلفت أنظار العالم حاليا، مؤكدا أن الجميع يفتخر بالعملون في مشروع عملاق كالعاصمة الإدارية الجديدة.







