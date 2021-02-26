تحرك عاجل من "النواب" بشأن مخالفة الحضانات للإجراءات الاحترازية.. برلمانيون: لابد من تشديد الرقابة وتوقيع عقوبات على المخالفين

نائب يطالب الحضانات بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

برلمانية توضح ضوابط وزارة التضامن الاجتماعي في التصدي لجائحة كورونا

برلمانية تطالب بإحكام الرقابة على الحضانات المخالفة للإجراءات الاحترازية









تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.





ولاقى هذا الأمر تأييدا برلمانيا، بسبب تفاقم هذه الظاهرة مؤخرا، ووجود العديد من الحضانات المخالفة، التي لم تولي اهتماما بتطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة التضامن في التصدى لفيروس كورونا، مطالبين بتوقيع عقوبات مشددة على المخالفين.





أشاد النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بتقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "طلب إحاطة جيد، ولابد من تصحيح أوضاع الحضانات المخالفة ، وتوقيع عقوبات مشددة على كل من يخالف الإجراءات التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي ، وكذا منظمة الصحة العالمية ".





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك نوعان من هذه الحضانات، حضانات تابعة للمدارس ، وهذا النوع من الحضانات يطبق كافة الإجراءات الاحترازية ، ويلتزم بها ، أما النوع الثاني يتمثل في الحضانات التابعة للجمعيات ، والمعروفة إعلاميا بالحضانات الاضطرارية ، وهي التي لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات المقررة من قبل وزارة التضامن بشأن كيفية التصدي لجائحة كورونا .





ولتنظيم أوضاع العمل بتلك الحضانات المخالفة، طالب " أبو سريع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بضرورة إعطاء فرصة للأم الحاضنة التي لديها أطفال تحت سن ( ٤ سنوات) إجازة وجوبية لرعاية طفلها حتي بلوغ السن القانوني للطفل ٤ سنوات وأكثر ، بشكل يسمح له الالتحاق بالحضانات الرسمية ، التابعة للدولة .





وناشد عضو مجلس النواب بضروة تشديد الرقابة على تلك الحضانات المخالفة ، منوها على جميع الأسر المصرية بعدم ترك أطفالهم لمثل هذه الحضانات التي تعمل تحت بير السلم، والتي قامت باستغلال هذه الأزمة لزيادة أرباحها، الأمر الذي من شأنه أن يمثلا خطرا كبيرا على صحة هؤلاء الأطفال نتيجة تكدس عدد الأطفال النزلاء بها، معقبا:" علينا جميعا تحمل المسئولية بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة ، وكذا الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية ، للخروج من هذه الجائحة بسلام".





فيما ثمنت النائبة، غادة الضبع، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وتقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.





وطالبت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بتوقيع عقوبات على الحضانات المخالفة للشروط والضوابط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التصدي لجائحة كورونا ، مشيرة إلى أنه وبالرغم من القرارات الصارمة، والتي أصدرتها الحكومة لمنع التجمعات بشكل عام، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة، إلا أن هناك العديد من الحضانات خالفت تلك الإجراءات ، هدفها الأول والأخير تحقيق الربح المادي ، دون النظر في صحة وسلامة هؤلاء الأطفال، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر جراء زيادة أعداد الأطفال عن العدد المسموح به .





وشددت عضو لجنة التضامن على ضرورة التزام الحضانات بالضوابط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بعمل الحضانات لتجنب إصابة هولاء الأطفال بفيروس كورونا، مما ينتج عنه نقل العدوى لباقي أفراد الأسرة، والتي تتمثل فيما يلي: توفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، إلزام جميع العاملين فى الحضانات بارتداء الكمامات ، عدم السماح بدخول أولياء الأمور للحضانات، منع دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





وفي سياق متصل قالت النائبة، فرحة الشناوي عضو مجلس النواب أن هناك الكثير من حالات التهاون والإهمال بالشارع المصري بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، مشيرة إلى أن هذه المخالفات لا تقتصر على الحضانات فحسب، بل نجدها أيضا في وسائل المواصلات ، والأماكن العامة ، وكذا المحال التجارية، معقبة: " كتير من القائمين على الحضانات مش بيلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بها يأتي ذلك نتيجة لجشعهم وعدم مبالاتهم بصحة هؤلاء الأطفال".





وأشارت " الشناوي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة ، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين ، إلا أن هناك كثير من المواطنين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن الموجة الثانية من كورونا قد حصدت أرواح الكثيرين من حولنا ، ورغم كل ذلك ما زال الإهمال مستمرا.





وتابعت النائبة في تصريحاتها قائلة: "إن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية والجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية ، مشيرة إلى أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم.

ونوهت عضو مجلس النواب على أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا يمثل ناقوسًا للخطر، ويدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، معربة عن تمنيها بضرورة التزام كافة المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري.





و أكدت عضو مجلس النواب أنه في حال التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها ، سيتلاشى الفيروس ، وتنتهي هذه الجائحة في القريب العاجل ، وهذا يتطلب حلا جماعيا وليس منفردا، لافتة إلى أنه من باب أولى إحكام الرقابة ، وشن حملات مرورية بشكل متواصل على الحضانات، و وسائل المواصلات ، وكذا الأماكن العامة.



