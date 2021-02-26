سعر الريال السعودى في ختام تعاملات الأسبوع

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران للتنمية 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى 4.10جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.