ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودى في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:04 م
ريال سعودى
ريال سعودى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران للتنمية 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى 4.10جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم 25-12-2020

تعرف على سعر الريال السعودي بختام تعاملات الجمعة 1-1-2021

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-1-2021

تعرف على سعر الريال السعودى خلال ختام تعاملات الأسبوع

المصرف المتحد الأقل.. سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات الأسبوع

تعرف على بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

آسر ياسين: مريت بتجارب فاشلة في حياتي الزوجية.. فيديو

سيف العدل.. مصري أخطر من "بن لادن" يتولى زعامة القاعدة

خاص.. رضا عبد العال: الأهلي كبير على موسيماني.. وأستطيع تحقيق بطولات لو كنت مكانه

في 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى حاجز الـ4000 إصابة بكورونا

الزمالك في الصدارة.. والمصري يطيح بـ الإهلي من المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها