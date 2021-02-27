انتداب مهندس مرور لإعداد تقرير عن حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى

قررت نيابة سنورس انتداب المهندس الفنى بإدارة مرور الفيوم إعداد تقرير عن حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى بالقرب من محيط قرية الكعابى الجديدة التابعة لمركز سنورس.





كان اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بالحادث.





تبين من التحقيقات أن السيارة الملاكى كانت تقل 4 أفراد من أسرة واحدة وانفجر الإطار الخلفى للسيارة أثناء سيرها بطريق القيوم القاهرة الصحراوى ، مما أدى إلى انقلابها على جانبى الطريق.





تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج، والمصابين هم: هند سيد 26 سنة ، وأحمد علي 31 سنة، ورقية أحمد علي 3 سنوات، ومالك أحمد علي 5 سنوات.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.