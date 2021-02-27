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برلمان

تضامن النواب: نجاح مبهر للدولة في القضاء على الهجرة غير الشرعية

السبت 27/فبراير/2021 - 02:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، نجاح مصر بشكل مبهر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلي أن القاهرة تمكنت من المعالجة بحسم لهذه الظاهرة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم السبت خلال مناقشة 8 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الإدلاء له وإعداد تقرير حوله. 

وفي شأن قطاع التجارة والصناعة، طرح القصبي عدد من التساولات فيما يخص المبادرة المطروحة "بنت مصر" ، في مقدمتها حجم المشروعات التي تم تنفيذيها في ضوء المبادرة وآثار تطبيقها، وعما أغلقت محافظات معينه وعله اغفالها، وهل هناك محافظات أولي وماذا عن المناطق الحدودية. وكذا دور البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المهام الموكلة إليه ضمن المبادرة. 

واستكمالًا للبيان الخاص بأداء قطاع التجارة والصناعة، تساءل القصبي، في شأن مدى المساهمة في دعم وتمكين المرأة والشباب لإقامة مشروعات زراعية صغيرة.

بدورها شددت النائبة مايسة عطوة، على ضرورة رد كل وزير على الاستفسارات النيابية التي شهدتها الجلسة العامة فيما يخصه، فضلًا عما يدلي به النواب خلال اللجان النوعية.  

وتعقيبًا على حديث النائب أحمد فتحي، بشأن التنسيق بين الوزرات المختلفة كل فيما يخصه في شأن المبادرات التي يكون لها جوانب مختلفة، أكد "القصبي" أن القاعدة الأساسية في العمل الوزاري أنه تضامني، لا سيما وأن هناك ما يسمي المسؤولية التضامنية. 

وقال "القصبي" إن الحكومة بالكامل مسؤله عن تصرفات الوزراء بالكامل، وربما تعالت أصوات النواب سابقا بوجوب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات كل فيما يخصه، وأن البعض يعمل في "جزر منفصله"، وتم اتخاذ خطوات فاعله في هذه المسأله، لا سيما مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويتم التنسيق في الكثير من القضايا التي ليست هي مهمة وزير بعينه إنما هي مسؤولية تكاملية.
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