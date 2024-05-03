رئيس العبور يتفقد شوارع وأحياء المدينة.. ويوجه بالتواصل الدائم مع المواطنين.. صور

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، الحالة العامة لشوارع وأحياء المدينة، من خلال جولة ميدانية موسعة رافقه خلالها المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، ومديرو إدارات التنمية والنظافة بالجهاز، للوقوف على المشكلات التي يعاني منها بعض السكان، والعمل على حلها بشكل جذري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الاهتمام بالمتابعة الميدانية المستمرة، لتقييم مستوى الخدمات بهدف تحسينها والاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال الوقوف على حالة الانضباط والنظافة وإزالة الإشغالات بأحياء المدينة.

ووجه المهندس أحمد رشاد، خلال جولته الميدانية شركات النظافة بتكثيف أعمال النظافة الدورية وزيادة عدد الورديات والعمالة، وزيادة حملات رفع الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة العبور.

كما وجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء بضرورة التواجد والتواصل الدائم مع المواطنين وقاطني المدينة، للاستماع إلى شكاواهم وحلها بصورة سريعة، وتحسين مستوى الخدمات وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، حفاظا على الواجهة الحضارية للمدينة .

وفي السياق نفسه، صرح المهندس أحمد رشاد، بأنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف إدارتي التنمية والنظافة، لفحص واصطفاف المعدات وحاويات القمامة لشركة النظافة بالحي السابع من قبل أعضاء اللجنة، وتم مراجعة المستندات الخاصة بالمعدات، وذلك في إطار ضرورة الاهتمام بمعدلات النظافة لبيئة صحية أفضل للسكان وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة العبور.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من الجهاز وتلبية لمتطلبات سكان المدينة، حيث سبق طرح مناقصات بين كبرى الشركات المتخصصة في المجالات البيئية، ونظراً لانتهاء التعاقد مع بعض شركات النظافة القائمة على نظافة الأحياء، تم استبدالها بشركات نظافة فئة أ للنهوض بمستوى النظافة العامة لمدينة العبور، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها.

تجميع القمامة بالحي السابع

وأوصت اللجنة بالسماح للشركة باستلام الموقع وبدء العمل فورآ ومقرر لها العمل على تجميع القمامة بالحي السابع، علماً بانه تم تنفيذ اصطفاف للمعدات المستخدمة من قبل الشركة والتي تشمل قلابات ولوادر ومكابس لتفريغ الصناديق بخلاف حاويات تجميع القمامة والعمالة اليدوية وسيارات تحركات مشرفين المواقع.