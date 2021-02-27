في أول أيام الامتحانات.. سقوط السيستم في بعض المدارس الثانوية بدمنهور

أدى طلاب الصف الأول الثانوي في جميع مدارس محافظة البحيرة، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية ومادة الأحياء إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت ، وسط شكاوى جماعية من صعوبة الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية.

أكد عدد كبير من الطلاب في بعض مدارس مدينة دمنهور عدم تمكنهم من فتح السيستم والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية حتى نهاية الإمتحان.

قال الدكتورة ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت صباح اليوم السبت، بلغ 35030 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى بإجمالى 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية فى امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء حضر منهم 34947 وتغيب 83 طالب وطالبة.

أوضح وكيل الوزارة إلى أن تم تجهيز غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية وربطها مع الغرفة الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات وتذليل أي معوقات قد تعترضها والإبلاغ الفوري بكافة المستجدات التي تشهدها العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن تم رصد شكوى في بعض المدارس في مدينة دمنهور من صعوبة فتح السيستم وتم حلها علي الفور.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات ضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس خلال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد إعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم و ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان .

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