سوريا الديمقراطية: أوقفنا محاولات أردوغان للتوسعات العثمانية في المنطقة

قال سيهانوك ديبو، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن القوات أفشلت المخططات العثمانية التوسعية في المنطقة، منذ عام 2015، من خلال إيقاف مشروعها.





واسترسل "ديبو" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": تركيا تتعامل حتى الآن مع جميع البلدان العربية على أنها ولايات تتبع الدولة العثمانية"، موضحا أن المجلس خاض حوار مع الحكومة السورية من أجل الاتفاق على بعض النقاط سواء الخدمية والدفاع ومحاربة الإرهاب أيضا.





وأشار إلى أن عدد الأكراد يصل إلى 2.5 مليون مواطن بإجمالي 15% من سكان سوريا، منوها بأـن الحكومة السورية انسحبت من شمال وغرب سوريا.



واضاف، أن هناك الكثير من التقارير التي تفضح تركيا وتكشف علاقتها مع داعش الإرهابية وباقي المنظمات، مشددا على ان سوريا الديمقراطية لن تكون طرفا في تقسيم البلاد.

