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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

أرسلت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، وفدا إلى اليونان؛ لفحص سفينة، يشتبه بأنها تسببت في تسرب نفطي غامض، غطى مناطق واسعة من سواحل إسرائيل بالقطران.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة سادسة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التي تقع في منطقة تيجراي التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبي.

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، عن وقوع أضرار ناجمة عن شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن.

ذكرت شبكة "سكاي" البريطانية في تقرير، أنه في مكان ما وسط مدينة أورلاندو، لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب يحكم أمريكا.

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