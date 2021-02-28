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أخبار العالم

تحرك عاجل من إسرائيل بعد تسرب نفطي غامض في البحر المتوسط

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:12 ص
إسرائيل ترسل فريقا
إسرائيل ترسل فريقا إلى اليونان للتحقيق في تسرب نفطي غامض
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قسم الخارجي
أرسلت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، وفدا إلى اليونان؛ لفحص سفينة، يشتبه بأنها تسببت في تسرب نفطي غامض، غطى مناطق واسعة من سواحل إسرائيل بالقطران.

وذكرت القناة "13" العبرية، أن إسرائيل أرسلت وفدا من المحققين إلى اليونان، لفحص سفينة يشتبه بأنها وراء تسرب القطران على شواطئ بلادها، الأسبوع الماضي.

فيما قالت وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل في بيان "سنستخدم كافة السبل حتى نعثر على المسؤولين عن هذا التلوث البيئي".

جاء ذلك بعدما كشفت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، عن ظهور بقعة زيت جديدة قرب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بخفر السواحل اليوناني، طلب عدم نشر اسمه قوله إن "أثينا لم تتلق أي طلب رسمي من إسرائيل لفحص سفينة يونانية".

وتحاول إسرائيل البحث عن مصدر هذا التسريب النفطي الذي غطى سواحلها في الـ11 من فبراير الجاري، من سفينة كانت تمر على بعد 50 كيلومترا من الشاطئ، وهو ما اعتبره البعض "كارثة بيئية".

بدوره، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس استخدام طائرات دون طيار تابعة لسلاح البحرية لرصد بقعة الزيت الجديدة التي تقترب من سواحل بلاده.

وأدى التلوث النفطي الغامض بمادة القطران الذي يعتقد أنه ناجم عن تسرب نفطي من إحدى السفن العابرة، إلى نفوق العديد من الأحياء البحرية.
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