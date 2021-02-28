التحالف يعترض طائرة حوثية مفخخة سادسة تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة سادسة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".





جاء ذلك بعد إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط السعودية في وقت متأخر من السبت.





وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن عن صد وتدمير محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس".





وتمكن التحالف العربي خلال أقل من ساعتين من تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية.





وأعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير هجوم عبر الصواريخ الباليستية شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة الرياض.



