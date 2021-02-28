ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التحالف يعترض طائرة حوثية مفخخة سادسة تجاه السعودية

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة سادسة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء ذلك بعد إعلان  التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط السعودية في وقت متأخر من السبت.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن عن صد وتدمير محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس".

وتمكن التحالف العربي خلال أقل من ساعتين من تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير هجوم عبر الصواريخ الباليستية شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة الرياض.

وسبق أن رصد التحالف إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، وشدد التحالف العربي على أن ميليشيا الحوثي حاولت من خلال الهجوم الباليستي والمسيّرات المفخخة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يدمر طائرتين حوثيتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه السعودية

تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

السعودية.. تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

ترشيحاتنا

التحالف: السعودية أول دولة تعترض هذا العدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

الجمهور يبحث عن شيرين رضا لهذا السبب

طارق شوقي: كل من حضر امتحان اليوم «ناجح».. والتعطل لن يتكرر غدًا.. فيديو

شعبية كبيرة للزعيم.. تركي آل الشيخ يعلق على مسرحية بودي جارد لـ عادل إمام

عامل يهتك عرض حفيد جاره في الدقهلية

بشاير الخير.. توقعات الأبراج لشهر مارس 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الثلج .. ظاهرة غريبة تشهدها سماء مصر.. صور

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد