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فن

بعد شكرا وبقالي كتير.. المخرجة بتول عرفة: هاني شاكر وكارول سماحة يمتلكان خفة ظل

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:22 م
هاني شاكر وكارول
هاني شاكر وكارول سماحة
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شروق ابراهيم
على طريقة « One story» أو الحكاية الواحدة، جمعت المخرجة بتول عرفة بين أمير الغناء العربي هاني شاكر، وكارول سماحة في كليبين شكرا وبقالي كتير حيث ظهر كل منهما كـموديل في كليب الآخر. 

وعملت بتول عرفة على دمجها كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجددًا من خلال الكليب ويشارك كموديل أيضا للمرة الأولى في كليب " شكرًا" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.

وأشارت بتول عرفة، إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل وأيضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل، لافتة إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل وأيضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل.

ويذكر أن كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي ، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.
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