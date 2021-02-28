جاد أبو علي يكشف عن حقيقة وجود جزء ثالث من عروس بيروت.. فيديو

اعرب الفنان الشاب جاد ابو علي احد ابطال مسلسل عروس بيروت عن سعادته بتكريمة في الصالون الثقافي للفنانة مديحة حمدي.





و كشف جاد عن كواليس مسلسل عروس بيروت في تصريح خاص ل صدي البلد قائلا :" كنا بنصور لمدة سنتين و عدي علينا اشياء كتيرة ، و صعوبات ، و فيروس كورونا ، حتي التلج لاننا كنا بنصور خارج لبنان و عشنا لمدة سنتين في اوروبا و بعتبرهم من اهم الفترات المهنية التي مررت عليها"





و تابع مازحا :" ان كل المواقف في كواليس العمل كانت محرجه و كنا كتير اخوه و قريبين من بعض و الجو كله كان ممتع "





و اوضح جاد انه لا يعرف هل يوجد جزء ثالث من عروس بيروت ام لا قائلا :" احنا نسأل mbc لانها هي من تقرر "





و اضاف جاد ان الست ليلي لم تكن شخصية قوية في الحقيقة و وصفها " بالعسل جدا " و انه يعرفها منذ اكثر من 6 او 7 سنوات قبل عروس بيروت.





و اوضح جاد عن سبب وجوده في مصر قائلا :" انه يقوم بتصوير عمل ضخم في مصر و فكرة جديدة عن العالم العربي و هتصدم الجمهور و شخصية اول مرة يقوم بتقديمها "