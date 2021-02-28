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فن

جاد أبو علي يكشف عن حقيقة وجود جزء ثالث من عروس بيروت.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:53 م
جاد ابو علي و مراسلة
جاد ابو علي و مراسلة صدي البلد
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ندى فكري عدسة - إيهاب أشرف
اعرب الفنان الشاب جاد ابو علي احد ابطال مسلسل عروس بيروت عن سعادته بتكريمة في الصالون الثقافي للفنانة مديحة حمدي. 

و كشف جاد عن كواليس مسلسل عروس بيروت في تصريح خاص ل صدي البلد  قائلا :" كنا بنصور لمدة سنتين و عدي علينا اشياء كتيرة ، و صعوبات ، و فيروس كورونا ، حتي التلج لاننا كنا بنصور خارج لبنان و عشنا لمدة سنتين في اوروبا و بعتبرهم من اهم الفترات المهنية التي مررت عليها" 

و تابع مازحا :" ان كل المواقف في كواليس العمل كانت محرجه و كنا كتير اخوه و قريبين من بعض و الجو كله كان ممتع " 

و اوضح جاد انه لا يعرف هل يوجد جزء ثالث من عروس بيروت ام لا قائلا :" احنا نسأل mbc لانها هي من تقرر " 

و اضاف جاد ان الست ليلي لم تكن شخصية قوية في الحقيقة و وصفها " بالعسل جدا " و انه يعرفها منذ اكثر من 6 او 7 سنوات قبل عروس بيروت.

و اوضح جاد عن سبب وجوده في مصر قائلا :" انه يقوم بتصوير عمل ضخم في مصر و فكرة جديدة عن العالم العربي و هتصدم الجمهور و شخصية اول مرة يقوم بتقديمها " 
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