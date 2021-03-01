مدير رى الجيزة لـ صدى البلد: رجعنا الترع لأصلها والتبطين يوفر على الدولة الملايين.. واستخدام الدبش من الجبال يوفر عمالة كبيرة

مصر تعانى من الشخص المائى وحصة مصر من المياه ثابتة، لذلك تتجه الدولة للكثير من المشروعات التى توفر المياه وتعالج منظومة الرى وكان لصدى البلد هذا الحوار مع المهندس عمر حلمى عبد السلام مدير عام رى الجيزة يتحدث فيه عن تأهيل وتبطين الترع والتحول للرى الحديث ..





ما فوائد مشروع تبطين وتأهيل الترع ؟

البطين مشروع قومى يوفر كمية كبيرة من المياه ويوفر عمالة مصرية كبيرة، و يعيد الترعة لأصلها لأنها كانت مستبحرة ( واسعة جدا ) ونعمل بالحفارات درنقة ونحضر ردم ونضيق الترعة مرة أخرى فكانت عرضها 6 متر ونرجعها 2٫5 متر لوضعها الطبيعى ونضع الدبش بسمك 30سم و وفوقه الخرسانة بسمك 10 سم ونضع فواصل إنشائية و مواسير لتسحب المياه من الأرض .





المشروع مقسم لمرحلتين ما المستهدف من الرحلة الأولى ومتى تنتهى؟





المرحلة الأولى تأهيل7000 كيلو متر تنتهى فى شهر يونيو 2022 ، والمرحلة الثانية تأهيل 20000 كيلو متر تنتهى 2024.





ما المواد المستخدمة فى تأهيل وتبطين الترع ؟

نستخدم الدبش من الجبال ونضعه بسمك 30سم ثم نضع الخرسانة وذلك يوفر عمالة كبيرة جدا ويوفر صيانة الترع من الحشائش وورد النيل التى كانت تكلف الدولة ملايين الجنيهات.





كم من الوقت يستغرقه تبطين الترعه؟

حسب المساحة فمثلًا ترعة كفر حكيم فى المنصورية مساحتها 2كيلو و300 متر والخطة الموضوعه تستغرق فى تبطينها 8 شهور لكننا ننتهى منها فى 4أشهر بسبب العمل المتواصل للمهندسين .





هل تبطين الترع يؤثر على المزارعين فى الرى ؟

الترعة تخدم زمام ما يقرب من ألفين فدان، وتبطين الترع يخدم الفلاحين فى الرى لأن المياه من قبل كانت لا تصل للنهايات نتيجة وجود الحشائش واستفحال الترع ومع التبطين أصبحت سريعة وتصل للنهايات وتلبى احتياجات المزارعين ولا توجد شكاوى من المياه بعد التبطين .





مصر تعانى من الشح المائى فهل تساعد مشروعات وزارة الرى فى حل جزء من أزمة المياه؟





القيادة السياسي تتبنى مشروعات قومية مثل تأهيل الترع والتحول للرى الحديث الذى يوفر الكثير من المياه، شبكة الترع على مستوى مصر تقرب من 33الف كيلو متر تستهلك من المياه حوالى60مليار بخلاف مياه الشرب والاستخدامات الأخرى التى تستهلك حوالى 20مليار أى أننا نستهلك80مليار فى حين أن حصة مصر هى 55مليار ثابتين ونعوض هذا الفارق من خلال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتبطين الترع لنقلل الفاقد.





فى الجيزة تحديدا ما المساحة التى تم الانتهاء من تبطينها؟

لدينا فى الجيزة90كيلو متر من الترع تعمل فى 6 هندسات وهى هندسة الجيزة والعياط والمنصورية وامبابة والرياح ومزرونة ونقترب من الانتهاء من 50%من المساحة المقررة فى المرحلة الأولى وسوف ننتهى قبل الوقت المحدد .





الترع تخدم الأرض الزراعية فمتى الترع بعد تأهيلها ؟

نفتح المياه ثانى يوم بعد أن ينتهى تبطين الترع ، لأننا نراعى الا تتأثر الأراضى الزراعية بتبطين الترع .





تتجه الدولة للرى الحديث ما فوائده المزارعين وفى توفير المياه؟





الرى الحديث يزيد انتاجية الفلاح من المحصول ويوفر وقت ومجهود وعمالة وأسمدة ،لأن الفدان يتم ريه فى ساعتين فى حين أن الرى بالغمر يأخذ وقتا أطول و المزارع يستخدم 10 كيلو سماد للفدان فى حين الرى بالغمر يستهلك 200 كيلو من السماد ، والدول تساعد الفلاح بمنحه قرض ميسر بخمسة آلاف جنيه فى الفدان للتحول للرى الحديث.



