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أخبار العالم

كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا: أمصال كورونا تعمل بشكل مقبول ضد السلالات الجديدة

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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ا ش ا
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن أمصال فيروس كورونا المستجد تعمل بشكل مقبول ضد السلالات الجديدة من الفيروس، داعيا الشعب الأمريكي لعدم القلق حيال تلك السلالات .

وأضاف فاوتشي في تصريحات - نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الباحثين فحصوا السلالات الجديدة ومدى فعالية الأمصال ضدها، مؤكدا أن فعالية اللقاحات ضد هذه الفيروسات لا تزال في المستوى المقبول .

وقال فاوتشي إنه عندما يصاب المرء بأحد السلالات الجديدة لفيروس كورونا التي تقلل من عمل اللقاح، فإنه إذا حصل على لقاح جيد قد لا يكون فعاليته هي الأفضل لكنه يظل فعالا ويساعد في القضاء على الفيروس داخل الجسم .

في الوقت نفسه، شدد فاوتشي على أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا،مثل التي ظهرت في نيويورك وجنوب أفريقيا، "يجب أخذها على محمل الجد"، مؤكدا أيضا أهمية إبقاء القيود الاجتماعية لضمان استمرار انخفاض معدل تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، موضحا أنه لا ينبغي على الناس التراخي في الحذر والاهتمام عندما تبدأ أعداد الإصابات في الانخفاض .

تأتي تعليقات فاوتشي في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة طرح لقاحات فيروس كوفيد-19 للمجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي بإستخدام لقاح ثالث من شركة "جونسون أند جونسون" في حالات الطوارئ.
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