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أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:46 ص
رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لكورونا
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ا ش ا
تلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند بالعاصمة نيودلهي. 

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن مودي قوله في تغريدة مرفقة بصورة وهو يتلقى اللقاح على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، : "أخذت جرعتي الأولى من لقاح مضاد لكورونا في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند. ومن الملفت للنظر كيف عمل أطباؤنا وعلماؤنا في وقت سريع لتعزيز المعركة العالمية ضد كوفيد-19".

وأضاف مودي: أناشد جميع المؤهلين لأخذ اللقاح. معًا، دعونا نجعل الهند خالية من كوفيد-19.
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