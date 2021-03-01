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اقتصاد

رئيس مياه الإسكندرية: زيادة ساعات العمل بمراكز خدمة العملاء بفروع الشركة لتجنب الزحام

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:31 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، سير العمل بفرعى خدمة العملاء بالمندرة وسيدى بشر، والتى فتحت باب تلقى الطلبات والتعاقدات والخدمات أيام الجمعة والسبت، وحتى الساعة 9 مساء.
  
وقال جابر فى تصريحات له الاثنين،إن زيادة ساعات العمل بمراكز خدمة العملاء ببعض فروع الشركة، بهدف تقديم خدمة متميزة للعاملين ومنعا لتكدس العملاء بالفروع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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ووجه جابر الشكر لجميع العاملين بالفروع التجارية على ما قاموا به خلال الأيام الماضية واستمرار العمل بعد الأوقات الرسمية، خاصة خلال موجة الأمطار الأخيرة التى شهدتها المحافظة.
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