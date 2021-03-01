عقب تراجعه 17 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-3-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنسن 1-3-2021، بعد ان شهدت تراجع بمتوسط 17 جنيها للجرام خلال اسبوع ، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها للجرام.





اسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 874 جنيها للجرام الواحد

وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 656 جنيها للجرام اليوم الاثنين





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة بين الذهب إلى نحو 510 جنيهات .





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.



