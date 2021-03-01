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اقتصاد

عقب تراجعه 17 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنسن 1-3-2021، بعد ان شهدت تراجع  بمتوسط 17 جنيها للجرام خلال اسبوع ، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها للجرام. 

اسعار الذهب في مصر
سجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 874 جنيها للجرام الواحد 
وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 656 جنيها للجرام اليوم الاثنين  

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة بين الذهب إلى نحو 510 جنيهات .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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