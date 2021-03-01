ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الله يرحمها.. درة تنعي الفنانة أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:48 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى فكري

نعت الفنانة درة، الفنانة احلام الجريتلي  التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز ال 70 عاما.

ونشرت درة عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة "‬‏‪الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة..الفنانة أحلام الجريتلي "

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.


وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

الله يرحمها.. درة تنعي الفنانة أحلام الجريتلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلان موعد ومكان جنازة أحلام الجريتلي

صلاح عبد الله يسترجع ذكريات آخر لقاء له مع الراحلة أحلام الجريتلي

غادة عبد الرازق تنعى أحلام الجريتلي

سوسن بدر تنعى أحلام الجريتلي

بكلمات مؤثرة سيد رجب ينعي أحلام الجريتلي

بعد الاشتراك معها في آخر أعمالها.. شيكو ينعى أحلام الجريتلي

ترشيحاتنا

سعر التذكرة 130 دولارا.. خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق

كيلو الفراخ الحمراء بـ 28 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عميد معهد القلب السابق يقدم روشته غذائية لـ تجنب تصلب الشرايين

دعاء الوضوء لصلاة الفجر في رجب.. 11 كلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية

بسبب النق.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ورد غير متوقع من هنيدي

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو