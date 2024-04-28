أمجد الحداد: الربيع من أسوأ الفصول على مرضى حساسية الأنف

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الأتربة تؤثر على مرضى حساسية الأنف، مشيرا إلى أن فصل الربيع من أسوأ الفصول على مرضى حساسية الأنف، لأنه في هذا الفترة على مدار اليوم من الممكن أن نشهد فصول السنه الأربعة.

وقال أمجد الحداد، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “دينا رامز و أية شعيب"، أن مريض حساسية الأنف، لو تعرض لفيروس الأنفلونزا، تكون أعراضها أشد، من الشخص العادي، مؤكدا أن

وتابع أن هناك مريص لحساسية الأنف بشكل دائم، وهناك من يتعرض لها مع تغيير حالة الجو، مؤكدا أن تربية الحيوانات الأليفة قد تسبب أزمات لمرضى الحساسية المفرطة نتيجة تطاير شعر القطط.

وأشار أمجد الحداد إلى أن الحساسية اما في الربيع أو مرتبطة بمكونات في المنزل، مؤكدا أن المفروشات وتعريضها للشمس أول أساليب الوقابة من حساسية الأنف والأمراض الفيروسية، إضافة إلى أن الأمصال تقي من الحساسية.