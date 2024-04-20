أمجد الحداد: الطقس الحالي الأسوأ لمرضى الحساسية ويشهد انتشار العدوى التنفسية

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الربيع هو أسوء موسم لمرضى الحساسية، منوهًا بأن الطقس في الفترة الحالية والذي يعرف بـ"الطقس الخماسيني" هو موسم سيء جدًا لمرضى الحساسية ويعرضهم لانتكاسه ويشهد انتشار العدوى التنفسية، مشددًا على أنه في هذا الفترة على مدار اليوم من الممكن أن نشهد فصول السنه الأربعة.

أوضح "حداد"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذه الفترة الأشد صعوبة على مرضى الحساسية وليس الصدر فقط، ولكن أيضًا يكون صعب على مرضى حساسية الأنف أيضا، مؤكدًا أنه لابد أن ينتبه المواطنين لـ"كمين" الطقس ودرجات الحرارة، منوهًا بأنه خلال الفترة الحالية من الممكن أن يتعرض الطفل لصدمه حرارية يترتب عليه الإصابة بنزلة برد.



وأشار أمجد الحداد إلى أن العدوى التنفسية كالبرد يكون وقعها شديد على مرضى الحساسية، موضحًا أن العودة وارتداء الكمامات يشكل حماية مزدوجة لمنع الإصابة بالعدوى التنفسية وايضًا يمنع ويحمي من الأتربة وحبوب اللقاح.



وتابع: "تربية الحيوانات الأليفة قد تسبب أزمات لمرضى الحساسية المفرطة نتيجة تطاير شعر القطط ويستنشقه الطفل وبعدها يدخل في أزمة من الحساسية.

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