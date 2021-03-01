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أخبار العالم

أمريكا تطالب الحوثيين بوقف هجومهم على مأرب

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:18 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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محمد عثمان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اليمن بحاجة إلى مزيد من التبرعات لتخطي الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وقال بلينكن خلال مؤتمر المانحين لدعم لليمن برعاية الأمم المتحدة، إن بلاده قدمت أكثر من 3 مليارات دولار منذ بدء الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن البلد الذي أنهكته الحرب يحتاج لمزيد من المساعدات لا سيما من دول المنطقة.

وتعهد بلينكن بتقديم مساعدات بقيمة 190 مليون دولار لتخطي الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأزمة اليمنية لن تعالج إلا بجهد مستدام.

وأضاف: "علينا أن نتحرك بسرعة لأن الأزمة الاقتصادية وكورونا يفاقمان الوضع في اليمن".

وتابع: "على جميع أطراف الأزمة اليمنية الحفاظ على سلامة وأمن منظمات الإغاثة والعاملين فيها".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام بلاده بتغليب مصلحة الشعب اليمني في السياسة الأمريكية، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى لاستثمار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وطاب بلينكن الحوثيين لوقف هجومهم على محافظة مأرب اليمنية، والانضمام إلى السعودية والحكومة اليمنية في عملية السلام.
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