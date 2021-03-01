عجز 90%.. عم أحمد يكشف تفاصيل سوء حالة نجله والتضامن تتدخل

روى عم أحمد من محافظة الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، مشكلته وطلباته من حملة تكافل وكرامة، قائلا :"عايز أوصل لهم".





وأوضح عم أحمد، أنه يرغب في الحصول على دعم من تكافل وكرامة لنجله، مضيفا: "بقالي عامين، ووجدت الشؤون الاجتماعية عندنا هى اللي مأجله كل حاجة".





وأكد أن نجله حصل على رفض سريع من دخول الجيش وفي نفس اليوم لسوء حالته الصحية، حيث أن لديه 90% عجز.





من جانبه قال خليل محمد مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم العمل على حل مشكلة عم أحمد ومشكلة أبنه بشكل سريع.