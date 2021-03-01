مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تدعم كافة الآليات لمنع وتسوية النزاعات في أفريقيا.. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يعتبر منصة أفريقية للتباحث حول العديد من القضايا والمشكلات التي تهم قارة أفريقيا.





وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هو تحقيق استقرار حالة السلم والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي جاء بخارطة طريق لتحقيق التنمية والسلم في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر ترأس لجنة السلام في الأمم المتحدة وفي نفس الوقت هي عضو بارز في الاتحاد الأفريقي، وتعتبر القنطرة بين الوضع الإقليمي والوضع الدولي.





وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعمل على التنسيق بين أهداف أفريقيا في السلام والتنمية وبين الأهداف الأممية في إطار الامم المتحدة، مردفا أن مصر تدعم كافة الآليات لمنع وتسوية النزاعات في القارة الأفريقية.



