بعد تأجيل قانون الشهر العقاري.. برلمانية: الرئيس ينصف البسطاء دائما

أشادت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية بقرار رئيس الجمهورية بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفتره انتقالية لا تقل عن عامين مضيفه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهير و سند المواطن البسيط و دائما قراراته تلبيه لرغبات المواطنين.





وأضافت "حافظ" أن تداعيات قرار رئيس الجمهورية توقف شرط عدم توصيل الكهرباء والمياه والمرافق الا للمنازل المسجلة وهو ما كان يعيق البسطاء، مطالبه بتعديل القانون بما يتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بالإضافة الى الغاء البند الخاص بربط توصيل المرافق بالتسجيل حتى تيسر على المواطنين مع ضرورة تشكيل لجنه من ذوى الخبرات لإعداد تعديلات يتم التوافق عليها مجتمعيا والخروج بمشروع قانون يحقق المصلحة العامة.





يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا امس بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.