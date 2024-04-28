عبد الرازق خلال لقائه رئيس الشيوخ البحريني: حريصون على تنمية العلاقات بين البلدين

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى والوفد المرافق له.

حيث أشاد "عبد الرازق" بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

ومن جانبه أشاد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية.

كما أكد "بن صالح" على تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى وإحباط هذا المخطط مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة فى هذا الشأن.

و فى نهاية اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ البحرينى تقديره الشديد لحسن الضيافة و حفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد البحرينى منذ وصوله.

موجها الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة مملكة البحرين فى أقرب وقت و هو ما رحب به المستشار " عبد الرازق ".

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس ؛ السفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين بالقاهرة.

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