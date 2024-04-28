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برلمان

مصر أكتوبر: مركز الحوسبة السحابية يرسخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر،  إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشاركة في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعكس اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم والتطور في المجال التكنولوجي في ظل عصر باتت فيه التكنولوجيا الركيزة الأساسية للتقدم والتنمية المستدامة، مؤكدًة أن كلمة الرئيس كشفت أنها أداة أساسية للجمهورية الجديدة.

وأوضحت "مديح" في تصريحات لها اليوم، أن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية، تحرك غير مسبوق نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح على المجتمع الرقمي، ومحاولة الاستفادة من جميع الإمكانات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهدت حرصًا كبيرًا منه على مستقبل الوطن وشبابه وتحفيزهم بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل توفير كل ما يفيد مستقبل مصر، وتحقيق التقدم المطلوب للجمهورية الجديدة من خلال إنشاء رقمنة متكاملة قادرة على ربط كافة القطاعات والمجالات من أجل الوصول إلى تكوين قاعدة متكاملة وشاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها محلياً وعالمياً وتكون بمثابة عنوانا مشرفا للعالم بجهود التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر، تحت رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي لضروريات المستقبل.

وأشارت إلى أن مراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمى وأحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حالياً، والتي أضافت أفاقاً جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات، خلق فرص جديدة للجمع  بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة، مؤكدة أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية يرسخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية التنمية المستدامة المجال التكنولوجي تحليل البيانات الحكومية

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