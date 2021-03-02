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تعليم

لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:05 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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زينب الزغبي
أنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي امتحان مادة الأحياء وطلاب شعبة الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وتفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، لجان الامتحانات بمدارس رأس البر الابتدائية، مدرسة نوتردام الخاصة، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.
واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أية شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.

 صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان الامتحان الإلكتروني بالمدارس تم دون شكوى وكذلك تم التأكيد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.

وقال "وكيل الوزارة" أن امتحانات سنوات النقل بمدارس المحافظة بنوعياته المختلفة تسير بانتظام، مؤكدا على تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.

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لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط
لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط
لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط
لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط
لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط
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