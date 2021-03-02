لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط

أنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي امتحان مادة الأحياء وطلاب شعبة الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.





وتفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، لجان الامتحانات بمدارس رأس البر الابتدائية، مدرسة نوتردام الخاصة، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين. واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أية شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.

صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان الامتحان الإلكتروني بالمدارس تم دون شكوى وكذلك تم التأكيد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام. صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان الامتحان الإلكتروني بالمدارس تم دون شكوى وكذلك تم التأكيد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.



وقال "وكيل الوزارة" أن امتحانات سنوات النقل بمدارس المحافظة بنوعياته المختلفة تسير بانتظام، مؤكدا على تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.



