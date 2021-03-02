إنذار حرب.. إيران تهدد بمحو إسرائيل

أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "إسرائيل ليست بالمستوى الذي تريد إيران الدخول معها في معركة، أما إذا ارتكبت اسرائيل خطأ فإنها ستكون قد كتبت نهاية حياتها بنفسها".





وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مجتبى ذو النوري، إلى "التهديدات الإسرائيلية ضد إيران"، وقال إن "الكيان الصهيوني معروف في العالم بالكذب، ونحن نعتبر هذا الكيان خطرًا على البشرية جمعاء، ونتمنى أن يطهر العالم من قذارة هذا الكيان غير الشرعي"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.





وأضاف ذو النوري، أن "قدرة النظام الإيراني هي من القوة، بحيث إذا سول الكيان الصهيوني لنفسه التطاول على إيران، فإننا قد لا نجد أثرا لإسرائيل بعد نصف ساعة من تطاولها".





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألقى اللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد.





وتجري إسرائيل اتصالات لتشكيل تحالف إقليمي مع دول عربية وغربية ضد ايران.