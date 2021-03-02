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رياضة

حاجه تجنن... شوبير يتحدث عن تألق معاري الزمالك بعد مغادرة النادي.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:11 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
استنكر الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تالق نجوم الزمالك المعاريين لـ اندية الدوري المصري عقب وصول مصطفي فتحي نجم الفريق المعار لـ سموحة للهدف الخامس في الدوري

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " طب برضه حد ممكن يفهمني مصطفي فتحي هداف سموحه 5 اهداف حتي الآن وعمر السعيد نفس الأمر مع الجونه بذمتكم مش حاجه تجنن!!!؟؟؟ "

وكان مصطفي محمد نجم الفريق المعار لـ جالاتا سراي التركي وصل للهدف الـ سادس مع فريقه في ظل تالقه اللافت للنظر

وحسم التعادل  2 - 2، مباراة الجونة وسموحة، التي جمعتهما على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدارك التعادل من ركلة جزاء سدد بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك.

وحصل الجونة على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54، نجح عمر السعيد في تحوليها إلى هدف

وفي الدقيقة 91، تمكن مصطفى فتحي من تسجيل هدف التعادل لسموحة من ركلة جزاء ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

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