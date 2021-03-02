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فن

نرمين الفقي تجسد شخصية تاجرة بالصاغة في مسلسلها الجديد "النمر"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:27 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت الفنانة الجميلة نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تفاصيل دورها الجديد بمسلسل "النمر".

 

وكتبت نرمين الفقي: "مع الفنان المتواضع والجميل محمد امام، الله المستعان.. ونخبه من النجوم الكبار.. دعواتكم_لي ولكل فريق العمل، إخراج الأستاذة شيرين عادل، وتاليف محمد صلاح العزب".


وأوضحت انها تجسد شخصية تدعى "شمس" احدى كبار تجار الصاغة، وأعربت عن سعادتها بالانضمام للعمل مع الفنان محمد امام.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

-         اللى اختار لها الإسم ده بيفهم جدا 💯👍😍 .. هى شمس فعلا

-         منتظرينك يا قمر الشاشة


يذكر ان مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

 

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