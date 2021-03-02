ميدو يفجر مفاجأة عن سر تراجع أداء ونتائج بيراميدز .. تفاصيل

كشف أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق بيراميدز عن سر تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، مشددا على أن الفريق ضم 6 لاعبين كبار من عدة مدارس، وشاركوا بشكل أساسي ما أدى لحدوث خلل في الأداء.





وأضاف في تصريحات عبر اثير " أون تايم سبورت " أن الجهاز الفني للفريق قرر ان يشركهم جمعيا بشكل مفاجىء حتي ينسجموا مع الفريق، ولكن ما حدث كان العكس، مشددا أن فريق بيراميدز قادر على العودة للمنافسة.





وتابع أن بيراميدز يسعى للمنافسة على لقب بطولة الكونفدراليه بالإضافة لاحتلال مركز مناسب في جدول الدوري المصري.





وعن أزمة شاره الكابتن في الفريق أكد ان عبدالله السعيد هو الكابتن وسيتم اختيار نائبه من قبل اللاعبين أنفسهم، مشددا على أن الفريق يمتلك عددا كبيرا من النجوم الكبيرة المميزة.





وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التواجد الإعلامي للاعبي الفريق، حيث إن الفريق بحاجة للاعلام والجماهير.